Пассажирский паром сел на мель в Балтийском море

На борту был 281 человек, эвакуация проводилась несколько часов

Пассажирский паром Amorella, принадлежащий компании Viking Line, сел на мель у Аландских островов. Корабль направлялся из финского порта Турку в шведскую столицу Стокгольм. Об этом пишет YLE.

На борту парома было 207 пассажиров и 74 члена команды. Когда судно сел на мель, в трюм начала заливаться вода. По радио была вызвана помощь и всех попросили надеть спасательные жилеты и ждать помощи на верхней палубе.

"Раздался грохот, я выглянула из окна каюты и увидела, что мы находимся очень близко к полуострову", – рассказала одна из пассажирок.

Всех пассажиров эвакуировали на острова в течение трех часов, потом вывезли половину экипажа. Часть осталась, чтобы помочь спасателям разобраться в причинах аварии. Никто не пострадал, однако паром так и остается на мели, как его снять с наименьшими повреждениями – пока неизвестно.

Все фото: Lasse Isokangas / Yle

По данным метеорологической станции в Мариехамне, волнения на море в месте, где паром сел на мель, не было, стояла солнечная погода. Генеральный директор Viking Line считает, что причиной аварии стала либо техническая неисправность, либо человеческая ошибка.

Построенный в 1988 году Amorella вмещает до 2,48 тысячи пассажиров и 450 автомобилей.