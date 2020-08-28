Бэнкси купил корабль, чтобы спасать мигрантов, которые пытаются добраться из Северной Африки в Европу

У корабля, названного в честь французской революционерки и анархистки Луизы Мишель, необычный цвет — ярко-розовый. Кроме того, на борту корабля помещен знаменитый рисунок Бэнкси "Девочка с воздушным шаром", только на этот раз вместо шарика в виде сердца над ней парит спасательный круг такой же формы.

Британский уличный художник Бэнкси, внешность и настоящее имя которого до сих пор остаются загадкой, оплатил покупку судна для спасения мигрантов, которые пытаются добраться из Северной Африки в Европу.

Об этом сообщает The Guardian.

Уже в четверг, 27 августа, экипаж судна спас 89 людей, в том числе 14 женщин и детей и теперь ищет безопасное место, чтобы высадить их на берег или передать береговой охране Европы.

Известно, что судно вышло из порта испанского города Бурриана 18 августа и сейчас находится в Средиземном море. В состав экипажа 31-метровой "Луизы Мишель" входят десять активистов из Европы, у которых есть опыт в поисково-спасательных операциях. Капитан судна — Пиа Клемп раньше руководила судами нескольких неправительственных организаций и таким образом спасла тысячи жизней.

По словам Клемп, Бэнкси сам обратился к ней еще в 2019 году, прислав письмо с предложением "купить новое судно или нечто подобное" для благих целей. Она отметила, что участие художника в проекте ограничивается исключительно предоставлением финансовой поддержки.

"Бэнкси не будет притворяться, что лучше нас знает, как управлять кораблем, а мы не будем притворяться художниками", — сказала капитан корабля.

Клемп выразила надежду, что скорость судна в 27 узлов позволит обогнать ливийскую охрану, которая возвращает лодки с беженцами и мигрантами в лагерь для задержанных в Ливии.

Кто такой Бэнкси?

Бэнкси является одним из самых известных мастеров стрит-арта в мире. Своим творчеством он привлекает внимание к важным социально-политическим темам, его работы направлены против социального неравенства, войны и капитализма.

Художник сохраняет в тайне свою личность — никому, кроме его ближайших помощников, неизвестно как он выглядит, и как его на самом деле зовут. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который был номинирован на премию "Оскар".

Почему именно "Девочка с воздушным шаром"?

Картина изображает девочку, силуэт которой нанесен на холст черными красками по белому фону. Она с грустью наблюдает, как улетает вдаль ее ярко-красный воздушный шарик в форме сердца. Девочка протягивает к нему руку. Сердечко, которое является единственным цветным пятном картины, означает невинность, мечты, надежды и любовь. Шар это не просто детская игрушка, он показывает хрупкость детства. Образ девочки, отпускающей свой воздушный шар, предполагает, что невинность может быть легко утрачена. Известно, что Бэнкси позволяет себе критику современного общества, специалисты предполагают, что, по мнению художника, общество заставляет детей взрослеть слишком быстро.

"Девочка с воздушным шаром"

Искусствоведы Sotheby's отмечали, что, как и большая часть работ Бэнкси, изображение неоднозначно, оставляя зрителя в размышлении, пытается ли девочка поймать летящий воздушный шар — символ детского счастья, или же она позволила ему выскользнуть из руки и смотрит с сожалением, как он улетает.

Миграционный кризис в Европе

The Guardian в своем материале ссылается на данные Международной организации по миграции (МОМ), подсчитавшей, что более 7,6 тыс. мигрантов, выплывших из Ливии, были возвращены в эту страну, расположенную на севере Африки. Там их отправляют в лагеря, где систематически происходят пытки и изнасилования, о чем свидетельствуют доклады правозащитных организаций. Согласно статистике МОМ, с начала года из Ливии и Туниса в Италию и Мальту прибыли более 17 тыс. мигрантов и беженцев. Не менее 302 человек погибли в пути.

Проблема беженцев приобрела устрашающие масштабы в Европе осенью 2015 году. Она оказалась настолько глобальной, что ее всерьез стали называть кризисом. Он является крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны. Термин "кризис" по отношению к беженцам и мигрантам впервые был использован в апреле 2015 года, когда в Средиземном море произошла серия морских катастроф. В течение короткого времени (13, 16, 19 и 20 апреля) по пути в Европу потерпели крушение и затонули как минимум пять лодок, на борту которых находилось более 1200 мигрантов из Африки. За 2015 год в Средиземном море погибло около 2600 мигрантов, всего с 2000 года число погибших составило около 22 000 человек.

Ситуация еще более усугубилась в начале 2020 года, в связи с резким обострением ситуации в Сирии.

Напомним, ранее Бэнкси продал три картины на тему кризиса с мигрантами за 2,9 млн долларов. Триптих был продан в Лондоне 28 июля за $2,9 млн при оценочной стоимости $1–1,5 млн. Продажа состоялась в рамках аукциона Sotheby's под названием "От Рембрандта до Рихтера".