Россия начала масштабные учения "Кавказ-2020" у границ Украины

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек личного состава, 250 танков и до 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня.

В понедельник, 21 сентября, Россия начала стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" с участием около 80 тысяч человек, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских и реактивных систем залпового огня. Учения продлятся до 26 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Учения пройдут около украинских границ, на территории Южного военного округа, в который входят пограничные с оккупированным Донбассом области России и аннексированный Крым.

В акваториях Черного и Каспийского морей группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии будут отрабатывать учебные задачи вместе с кораблями военно-морских сил Ирана.

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Отмечается, что в рамках учений истребители Су-27 и Су-30см заступили на боевое дежурство на оккупированном полуострове, а также в Краснодарском, Ставропольском крае и Ростовской области РФ.

Наблюдать за маневрами Россия пригласила военных Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки будут участвовать как наблюдатели.

Украина намерена ответить на проведение российских учений стратегическими командно-штабными учениями "Объединенные усилия – 2020", которые пройдут с 22 по 25 сентября. К ним будут привлечены военные подразделения стран НАТО.

Напомним, не менее четырех кораблей НАТО будут находиться в Черном море во время российских учений "Кавказ-2020".