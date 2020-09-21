Информационные ресурсы сирийской оппозиции похвастались победой над группой спецназа. По предварительным данным, на одном из трупов обнаружили российскую экипировку.

Боевики из города Идлиб на северо-западе Сирии обнаружили на линии фронта между населенными пунктами Харш Бинин и Кафр-Набаль снаряжение, якобы принадлежавшее российскому спецназовцу.

Как сообщил вечером в понедельник, 21 сентября российский Telegram-канал "Военный Осведомитель", военнослужащий из РФ и еще шестеро солдат армии Башара Асада погибли, подорвавшись на минном поле сирийской оппозиции, поддерживаемой Турцией.

"Информационные ресурсы боевиков сообщают о подрыве российских спецназовцев в районе населенного пункта Кафр Нубл на юге провинции Идлиб. В качестве своих аргументов они выложили фото шлема, ПНВ, очков и магазина от АК, которые судя по всему были найдены на месте подрыва", – сообщается в публикации "Осведомителя".

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Фото: Telegram / Milinfolive

К посту прикреплены две фотографии, которые боевики использовали в качестве доказательств. На фото военный шлем с прибором ночного видения, тактические очки, часы, а также магазин от автомата Калашникова.

Как передает Reuters, в сирийской оппозиции заявили, что в воскресенье, 20 сентября, российские самолеты нанесли удары по удерживаемой повстанцами северо-западной Сирии – самые масштабные с тех пор, как почти пол года назад, в марте было подписано турецко-российское соглашение по прекращению боевых действий.

Сирийские повстанцы сообщают, что российская авиация нанесла удар по западной окраине города Идлиб, сделав порядка тридцати налетов. Из-за обострения ситуации Россия и Турция приостановили совместное патрулирование сирийской трассы М4 по соображениям безопасности, пообещав возобновить их, когда ситуация успокоится.

Напомним, в конце августа российские военные в Сирии во время патрулирования протаранили американский броневик: четверо военных США получили травмы.