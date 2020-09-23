За миг от катастрофы. Самолет с вице-президентом США на борту столкнулся с птицей
Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт.
В США едва не произошла авиационная катастрофа, в которой мог погибнуть вице-президент Майк Пенс. В самолет с вице-президентом на борту попала птица сразу после взлета в аэропорту города Гилфорд, штат Нью-Гэмпшир, где Пенс участвовал в предвыборных мероприятиях в поддержку кампании Трампа.
Об этом передает CNN со ссылкой на представителя Белого дома
Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт в качестве меры предосторожности.
"Самолет столкнулся с птицей практически сразу после вылета. В качестве меры предосторожности пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета", – говорится в сообщении.
О пострадавших в результате инцидента не сообщалось. Сейчас правительственный лайнер осматривают специалисты.
Пенс и его сотрудники воспользовались грузовым самолетом, чтобы вернуться в Вашингтон.
Напомним, в прошлом году лайнер авиакомпании American Airlines, летевший из Бостона в Нью-Йорк, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после того, как столкновения со стаей гусей.