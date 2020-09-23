В США едва не произошла авиационная катастрофа, в которой мог погибнуть вице-президент Майк Пенс. В самолет с вице-президентом на борту попала птица сразу после взлета в аэропорту города Гилфорд, штат Нью-Гэмпшир, где Пенс участвовал в предвыборных мероприятиях в поддержку кампании Трампа.

Об этом передает CNN со ссылкой на представителя Белого дома

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт в качестве меры предосторожности.

"Самолет столкнулся с птицей практически сразу после вылета. В качестве меры предосторожности пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета", – говорится в сообщении.

О пострадавших в результате инцидента не сообщалось. Сейчас правительственный лайнер осматривают специалисты.

Пенс и его сотрудники воспользовались грузовым самолетом, чтобы вернуться в Вашингтон.

Напомним, в прошлом году лайнер авиакомпании American Airlines, летевший из Бостона в Нью-Йорк, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после того, как столкновения со стаей гусей.