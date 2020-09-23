Трамп решил опять лишить американцев кубинских сигар и рома

После некоторого улучшения отношений США и Кубы при президенте Обаме, кубинский алкоголь и табак, некогда очень популярные в Америке, было разрешено ввозить в некоммерческих целях при определенных условиях. Теперь вводится полный запрет на импорт этих товаров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме.

Кроме того, Госдепартамент создал список запрещенного жилья на Кубе. В него включены объекты, которые, по мнению американских властей, контролируется правительством этой страны. Там американским гражданам запрещается останавливаться самим при посещениях Кубы и оплачивать там проживание третьим лицам.

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Также Вашингтон фактически запретил американцам участвовать в профессиональных мероприятиях на Кубе, конференциях, спортивных соревнованиях, семинарах. Для подобного участия в каждом конкретном случае нужно будет получать специальную лицензию.

Напомним, в прошлом году Министерство финансов США ужесточило ограничения на поездки своих граждан на Кубу в ответ на "дестабилизирующую роль" этой страны в Западном полушарии.