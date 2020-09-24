600 лет на двоих. В Греции россиян осудили за нелегальную перевозку мигрантов

Срок рассчитывается исходя из того, что перевозчик, работающий нелегально, в случае своего ареста в качестве наказания получает от семи до 12 лет лишения свободы за каждого мигранта, обнаруженного на корабле.

Сами осужденные отрицают свою вину. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Алексей Игумнов и Никита Шепталов получили по 300 лет лишения свободы якобы за организацию нелегальной миграции в Греции. Этот срок соответствует примерно 20 годам в российской системе исполнения наказания", – отметил он.

При этом, сами фигуранты категорически отрицают свою вину. В свое оправдание они нашли работу в интернете и ранее прибыли в Турцию для этого. Им обещали около 100 000 рублей в месяц (около 37 тысяч гривен – Фокус), а также оплату питания и проживания за работу на круизном судне для перевозки туристов.

"После обучения россияне вышли в море вместе с командой, при этом кораблем они не управляли. В их функционал изначально входили чисто технические работы по готовке, уборке и так далее. В нейтральных водах к кораблю пришвартовались лодки, откуда на борт поднялось около 60 мигрантов, а оставшаяся часть команды, наоборот, пересела в лодки. Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море и остались", – рассказал правозащитник, отметив, что россияне стали жертвами так называемых черных работодателей.

При этом, разобраться в управлении плавсредством россияне так и не смогли и подали сигнал SOS. Через некоторое время к ним подошел корабль, который взял пассажиров на борт, а после передал их властям Греции. В результате Игумнов и Шепталов были задержаны, их обвинили в нелегальной перевозке мигрантов и поместили в следственный изолятор.

Как отметил правозащитник, в похожей ситуации сейчас находятся в Греции около 26 российских моряков.

Справка

Проблема беженцев приобрела устрашающие масштабы в Европе осенью 2015 году. Она оказалась настолько глобальной, что ее всерьез стали называть кризисом. Он является крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны. Термин "кризис" по отношению к беженцам и мигрантам впервые был использован в апреле 2015 года, когда в Средиземном море произошла серия морских катастроф. В течение короткого времени (13, 16, 19 и 20 апреля) по пути в Европу потерпели крушение и затонули как минимум пять лодок, на борту которых находилось более 1200 мигрантов из Африки. За 2015 год в Средиземном море погибло около 2600 мигрантов, всего с 2000 года число погибших составило около 22 000 человек.