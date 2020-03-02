Кризис на границе: более ста тысяч мигрантов хотят прорваться из Турции в Грецию

Греческие силовики сдерживают их баррикадами из колючей проволоки и гранатами со слезоточивым газом

Число нелегальных мигрантов, покинувших Турцию для того, чтобы попасть в Европу, достигло 100 577 человек к вечеру воскресенья. Не исключено, что сейчас количество мигрантов снова возросло. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в своем Twitter.

Турция изменила свою политику по поводу беженцев и более не намерена их сдерживать. Границы были открыты и тысячи мигрантов устремились к границам со странами ЕС. Они хотят покинуть Турцию через северо-западную провинцию Эдирне, граничащую с Грецией и Болгарией. Они собрались перед пограничным пунктом Пазаркуле - буферной зоной, окруженной ограждением из колючей проволоки.

Беженцы предпринимают попытки проникнуть на территорию Греции по суше и через проходящую вдоль границы реку Мерица. Они переходят реку вброд, или пускаются вплавь. Греческая сторона сдерживает мигрантов, используя баррикады из колючей проволоки, гранаты со слезоточивым газом, водометы и электрошокеры.

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Власти Греции заявили, что за сутки они пресекли 9 877 попыток пересечь северо-восточную границу. 68 человек были арестованы. Их обвинили в незаконном въезде в страну.

Сейчас, по приблизительным данным в Турции находится более 3,5 миллионов сирийских беженцев. Еще около миллиона хотят попасть в страну. После событий в Идлибе, на севере-западе Сирии. 36 турецких солдат были убиты силами режима Башара Асада. Турецкие солдаты были направлены в регион для защиты местного населения в соответствии с соглашением 2018 года с Россией, согласно которому акты агрессии запрещены.

В Турции заявили, что открыла границы, чтобы оказать давление на Европейский Союз, чтобы тот помог справиться с сирийскими правительственными войсками, поддерживаемыми Россией.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис написал в Twitter, что его страна не будет принимать ходатайства о предоставлении убежища в течение одного месяца после решения Турции открыть свои границы.

Мицотакис предупредил, что Греция будет защищать внешние границы ЕС, и все мигранты, которым удастся проникнуть в страну – будут депортированы.

Все фото: Yeni Safak

В воскресение лодки с мигрантами пытались причалить к греческому острову Лесбос. Однако местные жители не давали им это сделать, отталкивая от берега. Сейчас на острове живут более 19 300 в лагере для беженцев и вокруг него. Сам лагерь вмещает всего 2840 человек. Уже несколько раз происходили столкновения местных жителей с полицией. А центр для мигрантов был сожжен.

Во вторник на турецко-греческую границу собирается прибыть президент Европейского совета Чарльз Мишель. Вместе с премьер-министром Греции он хочет оценить обстановку.

Как ранее писал Фокус:

1 марта в сирийской провинции Идлиб турецкие военные сбили два самолета "Су-24" российского производства, которые принадлежат режиму Башара Асада. В Минобороны отметили, что бомбардировщики сбили турецкие ПВО после того, как они напали на самолет турецких военных.