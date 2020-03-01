В Турции российских пропагандистов отпустили после звонка Лаврова

Турецкая прокуратура якобы не нашла состава преступления в действиях сотрудников агентства Sputnik

Турецкие полицейские отпустили троих сотрудников и главного редактора местного отделения российского пропагандистского агентства Sputnik. Об этом сообщила в Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, турецкая прокуратура "не нашла состава преступления в действиях" сотрудников агентства.

Она также добавила, что журналистов отпустили после вмешательства МИД РФ.

"Трех наших сотрудников в Анкаре отпустили. Стоило только Лаврову (Сергей Лаврой, глава МИД РФ, — ред.) позвонить Чавушоглу (Мевлет Чавушоглу, глава МИД Турции, — ред.)", — написала Симоньян.

Первыми отпустили троих журналистов, а потом главного редактора "Sputnik Турция" — Мохира Бозтепе.

При этом она отметила, что полиция снимает копии с жестких дисков компьютеров в офисе Sputnik Турция в Стамбуле.

"Пусть копируют на здоровье. Ничего увлекательного там нет", — написала Симоньян.

Напомним, местные СМИ сообщали, что задержания связаны с публикацией на сайте " агентства статьи "Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции", в которой содержался вывод, что провинция Хатай должна быть возвращена Сирии. После выхода публикации прокуратура открыла уголовное дело.

Как ранее сообщал Фокус:

Ночью 28 февраля войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.

В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.

В министерстве обороны Турции, в свою очередь, заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.