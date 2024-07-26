Почему на первых Олимпийских играх не было плавания: ученый предложил новую теорию

Для древних греков плавание — важное умение. Одной из популярных обид античности было обвинение в неумении ни плавать, ни читать. Однако на Олимпийских играх древности этот вид спорта отсутствовал, что удивляло историков.

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Несмотря на широкое распространение среди греков умения плавать и гордость за него, этот вид спорта никогда не был представлен на первых Олимпийских играх, проводившихся между VIII и IV веками до нашей эры. Соревнования включали борьбу, бокс и пятиборье, а исключение плавания из программы Олимпийских игр озадачивало историков в течение многих лет, пишет IFLSciecne.

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Некоторые ученые предполагают, что плавание не входило в программу, потому что его не рассматривали как военную деятельность, в отличие от других олимпийских видов спорта, которые считались полезными на поле боя. Тем не менее историк Геродот описывал греческих солдат, которые плавали, спасаясь от резни во время Персидских войн, а в других свидетельствах упоминаются пловцы, что доставляли припасы во время Пелопоннесской войны. В то же время многие олимпийские виды спорта, такие как прыжки в высоту и метание диска, имеют мало общего с военной подготовкой, что ставит под сомнение эту теорию.

Доктор Эдвард Клейтон из Центрального Мичиганского университета предложил другое мнение в своей недавней статье. Он предполагает, что соревнования по плаванию были исключены из-за потенциальной возможности доминирования рыбаков, ловцов устриц или других рабочих, умеющих плавать.

Олимпийские игры были чем-то большим, чем спортивная доблесть; они демонстрировали красоту и совершенство души, сочетание добродетелей, известное как арете. Ожидалось, что участники соревнований происходили из аристократических семей, способных обладать такой арете, тогда как обычные рабочие, известные как банаусос, считались лишенными этого качества, а следовательно, были непригодными для Олимпийских соревнований.

По мнению Аристотеля и других мыслителей, деятельность обычных ремесленников деградировала тело и душу. От настоящих атлетов не ожидали, что они будут использовать свои физические способности для получения экономической выгоды, поэтому участие в соревнованиях тех, кто должен зарабатывать себе на жизнь, было немыслимым. Поэтому любые соревнования, в которых мог победить рабочий, не могли быть частью Олимпийских игр, и плавание попадало в эту категорию.

Кроме того, древние греки считали, что арете проявляется в физической красоте, что является важным аспектом всех олимпийских видов спорта. Спортсмены выступали обнаженными, их тела сверкали маслом и пылью, демонстрируя зрителям свое совершенство. Соревнования по плаванию проходили бы в воде и скрывали тело спортсменов. Эротическая составляющая атлетических соревнований, неоспоримая в греческой культуре, была бы утрачена в соревнованиях по плаванию.

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Итак, отсутствие плавания на античных Олимпийских играх было обусловлено не недостатком навыков или интереса, а скорее культурными и социальными ценностями. Акцент на арете, классовые различия и визуальное наслаждение от физической формы спортсменов играли решающую роль в формировании событий первых Игр.

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