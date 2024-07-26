Чому на перших Олімпійських іграх не було плавання: вчений запропонував нову теорію

Для давніх греків плавання — важливе вміння. Однією з популярних образ античності було звинувачення у невмінні ні плавати, ні читати. Проте на Олімпійських іграх древності цей вид спорту був відсутній, що дивувало істориків.

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Попри широке розповсюдження серед греків вміння плавати і гордість за нього, цей вид спорту ніколи не був представлений на перших Олімпійських іграх, що проводилися між VIII і IV століттями до нашої ери. Змагання включали боротьбу, бокс і п'ятиборство, а виключення плавання з програми Олімпійських ігор спантеличувало істориків протягом багатьох років, пише IFLSciecne.

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Деякі вчені припускають, що плавання не входило в програму, тому що його не розглядали як військову діяльність, на відміну від інших олімпійських видів спорту, які вважалися корисними на полі бою. Проте, історик Геродот описував грецьких солдатів, які плавали, рятуючись від різанини під час Перських війн, а в інших свідченнях згадуються плавці, які доставляли припаси під час Пелопоннеської війни. Водночас багато олімпійських видів спорту, таких як стрибки у висоту і метання диска, мають мало спільного з військовою підготовкою, що ставить під сумнів цю теорію.

Доктор Едвард Клейтон із Центрального Мічиганського університету запропонував іншу думку у своїй нещодавній статті. Він припускає, що змагання з плавання були виключені через потенційну можливість домінування рибалок, ловців устриць або інших робітників, які вміють плавати.

Олімпійські ігри були чимось більшим, ніж спортивна доблесть; вони демонстрували красу і досконалість душі, поєднання чеснот, відоме як арете. Очікувалося, що учасники змагань походили з аристократичних родин, здатних володіти такою арете, тоді як звичайні робітники, відомі як банаусос, вважалися позбавленими цієї якості, а отже, були непридатними для Олімпійських змагань.

На думку Аристотеля та інших мислителів, діяльність звичайних ремісників деградувала тіло і душу. Від справжніх атлетів не очікували, що вони використовуватимуть свої фізичні здібності для отримання економічної вигоди, тому участь у змаганнях тих, хто має заробляти собі на життя, була немислимою. Тому будь-які змагання, в яких міг перемогти робітник, не могли бути частиною Олімпійських ігор, і плавання потрапляло в цю категорію.

Крім того, стародавні греки вважали, що арете проявляється у фізичній красі, що є важливим аспектом усіх олімпійських видів спорту. Спортсмени виступали оголеними, їхні тіла виблискували маслом і пилом, демонструючи глядачам свою досконалість. Змагання з плавання відбувалися б у воді та приховували тіло спортсменів. Еротична складова атлетичних змагань, незаперечна в грецькій культурі, була б втрачена в змаганнях з плавання.

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Отже, відсутність плавання на античних Олімпійських іграх була зумовлена не браком навичок чи інтересу, а радше культурними та соціальними цінностями. Акцент на арете, класові відмінності та візуальну насолоду від фізичної форми спортсменів відігравали вирішальну роль у формуванні подій перших Ігор.

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