Комитеты Сената США обнародовали отчет о работе сына Байдена в Украине

В документе отмечается, что деятельность Хантера Байдена в составе Наблюдательного совета компании Burisma создавала конфликт интересов.

Комитеты Сената США по нацбезопасности и по вопросам финансов обнародовали отчет о деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В отчете изложены детали работы Хантера Байдена в правлении украинской газодобывающей компании Burisma с 2014 по 2019 год.

Об этом пишет Голос Америки.

В документе, содержащем 87 страниц, говорится, что деятельность Хантера Байдена в составе Наблюдательного совета компании Burisma, создавала конфликт интересов.

"Председатели комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация Обамы знала то что, что Хантер Байден занимал должность в правлении Burisma, было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию Украины", – цитирует издание отчет комитета.

В то же время, в отчете не говорится, насколько присутствие сына Байдена в украинской компании влияло на политику США в отношении Украины. Там указано, что американские чиновники предупреждали администрацию Барака Обамы, что участие сына Байдена в компании не некорректно.

В избирательном штабе Джо Байдена негативно отреагировали на отчет, назвав его попыткой союзников Трампа вмешаться в избирательный процесс.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Байдена и его сына Хантера в коррупции и настаивал на необходимости расследования их деятельности как в США, так и в Украине.