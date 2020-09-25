Преступник с мачете ранил двоих человек у бывшей редакции Charlie Hebdo

В Париже неизвестный c мачете атаковал людей возле здания бывшей редакции издания Charlie Hebdo, сообщает Accociated Press.

По данным издания, ранены два человека. Нападавшего задержали.

Представитель парижской полиции сказал, что, первоначально правоохранители полагали, что атаковали двое нападавших, теперь они считают, что это был только один человек, который был задержан возле площади Бастилии в восточной части Парижа. По словам чиновника, полиция все еще обыскивает этот район и допрашивает задержанного подозреваемого.

Полиция первоначально объявила, что в результате нападения были ранены четыре человека.

Напомним, в начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых в январе 2015 года на редакцию напали и застрелили 12 человек в редакции Charlie Hebdo, в котором, в числе прочего, публиковались карикатуры на пророка Мухаммеда. Двое исламистов скрывались два дня, но в результате полицейским удалось их найти и ликвидировать.

На обложке первого номера Charlie Hebdo, вышедшего после нападения исламистов на редакцию журнала, была размещена карикатура на Мухаммеда.

В Париже после нападения на редакцию Charlie Hebdo прошел марш в память погибших и защиту свободы слова. В марше приняли участие более 1,5 миллиона человек, включая лидеров десятков стран. Массовые акции прошли и в других странах мира.

Главный редактор и издатель журнала Лоран Сурисо Charlie Hebdo в первые дни после теракта говорил, что не планирует в дальнейшем публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.