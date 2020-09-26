Статистика коронавируса в мире на 26 сентября. 7,5 млн человек болеют

Пятерку лидеров по количеству зараженных за последние сутки составляют США (+53 629), Индия (+85 468), Бразилия (+32 670), Россия (+7 212) и Колумбия (+7 494).

Число заболевших COVID-19, по данным на утро 26 сентября, достигло в мире 32 753 099 человек, за сутки прибавилось 318 804 зараженных. С начала пандемии скончались 992 978 человек, за сутки — 5 8518. Выздоровели 24 168 412 человек. Об этом сообщает Worldometrs.

Пятерку лидеров по количеству зараженных за последние сутки составляют США (+53 629), Индия (+85 468), Бразилия (+32 670), Россия (+7 212) и Колумбия (+7 494).

Напомним, польская фармацевтическая компания Biomed сообщила о создании первого в мире лекарства от коронавируса, которое основано на плазме крови людей, излечившихся от Covid-19.

"Предварительные исследования подтверждают эффективность препарата", – с таким заявлением выступили в среду, 23 сентября представители "Biomed Lublin" и Сената Польши на пресс-конференции в Люблине, передает "Business Insider".

Выступающие заверили, что "если все пойдет по плану, то через несколько месяцев Польша станет первой страной в мире, которая получит эффективный препарат, нейтрализующий коронавирус, сделанный из плазмы выздоравливающих".