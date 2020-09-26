В столице Беларуси задерживают участниц женского марша, а также журналистов и музыкантов.

В субботу, 26 сентября, в Минске во время женского марша были задержаны как минимум 60 человек. Об этом сообщает правозащитный центр Весна.

Отмечается, что среди задержанных много журналистов и музыкантов. По состоянию на 18:00 в списке задержанные значилось 60 фамилий, но он постоянно обновляется.

Среди задержанных – журналисты Александра Эльбум (TUT.BY), Катерина Карпицкая ("Наша нiва"), Мария Войтович ("Еврорадио"), Марич Гриц ("Белсат"), Юлия Матузова ("Еврорадио", опущена).

Кроме этого, были задержаны участники кавер-группы BEST SOUND BAN в переходе на станции метро "Площади Якуба Колоса". По предварительной информации, задержаны пять музыкантов. Правоохранители увезли их вместе с музыкальными инструментами. Причиной задержания могло послужить исполнение песни Виктора Цоя "Перемен" в переходе, когда мимо проходила колонна протестующих.

Сегодня в центре Минска на силовики также разгоняли и задерживали участниц женского марша. Акция проводилась, как "репетиция народной инаугурации" Светланы Тихановской. Основная колонна прошлась по проспекту Независимости.

В это же время, в разных районах столицы Беларуси силовики без опознавательных знаков и неизвестные в штатском задерживали участников акций и случайных прохожих.

Наибольшее число задержаний произошло сегодня у Комаровского рынка, где собирались участницы женского марша.

Напомним, 20 сентября, в Минске и других городах Беларуси традиционно проходил еженедельный марш протеста. Для разгона протестующих силовики применяли слезоточивый газ и стреляли в воздух. Сообщалось о массовых задержаниях, в том числе жестких.