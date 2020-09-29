Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах территорий вне Карабаха

Обе страны жалуются на атаку своих территорий

Армения обстреляла административную единицу Республики Азербайджан, а в частности, расположенный на западе страны Дашкесанский район.

Сообщение об этом появилось на Facebook-странице Министерства обороны Азербайджана.

"Армянская сторона продолжает провокации против Азербайджана. 29 сентября, начиная с 07.30 (6:30 по Киеву – ред.), территория Дашкесанского района Азербайджана подвергается артиллерийскому обстрелу с территории Варденисского района Армении", – сообщило оборонное ведомство.

В ответ Азербайджанской Армией "будут приняты адекватные меры", сообщается в публикации, без указания конкретики.

Как сообщает РИА Новости, обе страны обвиняют друг друга в обстрелах территорий вне Нагорного Карабаха.

Об этом также пишет пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. По ее словам, азербайджанские силы обстреляли воинскую часть в районе Варденис, который не относится к Нагорному Карабаху.

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Напомним, до сих пор армии двух стран сражались на територии непризнанной Нагорного Карабаха, начиная с утра воскресения, 27 сентября, когда в непризнанной республике на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия.

По последней сводке Минобороны Азербайджана, опубликованной в районе полудня 29 сентября, контратака войск Армении на захваченные ранее Азербайджаном позиции была успешно отражена.

"Части армянской армии, пытавшиеся атаковать наши позиции со стороны оккупированного села Ашаги Вейсаллы Физулинского района, были решительно пресечены нашими частями, и противник был вынужден отступить. Тела армянских солдат, погибших при отступлении, остались на поле боя", – сообщил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы.

Напомним, войска Армении во вторник, 29 сентяря, предприняли контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть территории, утраченные в боях за воскресение и понедельник.