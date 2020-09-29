Президент Азербайджана заявил о недопустимости переговоров с Арменией по Карабаху

По словам Ильхама Алиева, о переговорах не может быть речи из-за заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Нагорный Карабах принадлежит Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о недопустимости переговоров с Арменией по Нагорному Карабаху. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1", передает РИА Новости.

По его словам, о переговорах не может быть речи из-за заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Нагорный Карабах принадлежит Армении.

"Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах – это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь? Ведь суть выработанных минской группой ОБСЕ принципов заключаются в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карбахской автономной области должны быть переданы Азербайджану", – говорит президент.

По его словам, Азербайджан привержен формату переговоров.

"Азербайджан всегда проявлял конструктивность на переговорном треке, сопредседатели Минской группы это могут подтвердить. В том числе за последние два года я неоднократно, и на уровне других ответственных лиц мы заявляли, что привержены принципам урегулирования, которые выработаны годами. Более того, мы заявляли неоднократно, что мы привержены и формату переговоров", – заявил президент Азербайджана.