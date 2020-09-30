Во Франции запретят использование диких животных в цирках

Новые правила по защите животных не будут применяться к зоопаркам.

Министр экологии Франции Барбара Помпили анонсировала запрет на использование диких зверей в цирках в рамках новых мер по защите животных. Об этом сообщает BBC.

"Наше отношение к диким животным изменилось", – заявила министр.

Она также объявила о запрете на выращивание норок для получения меха и на содержание дельфинов и касаток в неволе в морских парках.

По ее словам, ограничения будут вводиться постепенно, не озвучив, при этом, график, но сообщив, что полный запрет будет реализован "в ближайшие годы".

"Настало время открыть новую эру наших отношений с дикими животными. Наше восхищение ими больше не должно означать, что они оказываются в неволе", – сказала Помпили.

Группы защиты животных уже заявили, что такой шаг правительства является "исторической победой".

Несмотря на то, что медведи, тигры, львы, слоны и другие дикие животные больше не будут допускаться в цирки, правительство заявило, что новые правила не будут применяться к зоопаркам и другим постоянным достопримечательностям или шоу.

Также, три морских аквариума Франции больше не смогут разводить или привозить новых дельфинов или касаток. По словам Помпили, в стране также не будут строить новые морские аквариумы.

Министр добавила, что правительство рассматривает возможность создания приюта для животных, которые в настоящее время содержатся в неволе. Для этого французское правительство предложит пакет в размере €8 млн, чтобы помочь циркам и морским паркам адаптироваться к новым мерам.

Напомним, в 2018 году Кабинет министров Украины одобрил предложенные Министерством экологии и природных ресурсов изменения в законодательство, касающиеся защиты животных от жестокого обращения. В частности, запрет использования диких животных в цирке с переходным периодом 5 лет.