В России вяло отреагировали на заявление Байдена о Трампе как о "щенке Путина"

В Кремле отметили, что слова кандидата в президенты США Джо Байдена являются проявлением "своеобразного уровня американской политической культуры".

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего главу государства Дональда Трампа "щенком Владимира Путина". Это произошло во время первых дебатов в Кливленде.

В России выпад Байдена не комментируют, опасаясь обвинений в попытке вмешательства.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, фиксируем новые появления политической электоральной культуры в США, но давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как попытка вмешательства", – сказал он.

При этом Песков не отрицает интереса российских властей к ситуации в США.

"Мы, как и все в мире, наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых держав, мировых экономик", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден отказался от проверки на электронные наушники перед дебатами с Трампом.