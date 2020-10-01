Азербайджан заявляет об обстрелах его территорий

Армянские СМИ рассказывают об ответных обстрелах со стороны Карабаха.

Министерство обороны Азербайджана заявило в четверг, 1 октября, что армяне обстреливает азербайджанские поселения из артиллерийских орудий.

"Артиллерийскому обстрелу Вооруженных сил Армении подверглись село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, город Горадиз Физулинского района, прифронтовые села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов Азербайджана", – сообщает МО Азербайджана.

Азербайджанский канал "BakuTV" опубликовал видео с последствиями обстрела города Тертер:

Видео: YouTube / Baku TV

Утром в четверг, 1-го октября Азербайджан заявил, что его территория подверглась обстрелу из Горусского района Армении: "Ракеты, выпущенные из Армении, попали на линию фронта в районе Джебраил-Физули".

Карта: Vestikavkaza.ru

В случае, если обстрел мирных жителей Джебраильского района не прекратится, Баку пригрозило Еревану "принять адекватные ответные меры".

В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян днем в четверг, 1 октября написал в Facebook, что ВС Азербайджана обстреливают из артиллерийских орудий город Гадрут в Нагорном Карабахе: "Азербайджанцы вновь бьют по мирному населению. По Гадруту нанесен удар из артиллерии".

Армянские СМИ в четверг сообщают об ответных обстрелах со стороны Карабаха:

Видео: YouTube / "Армения Победа"

Джебраильский район де-юре является административно-территориальной единицей в юго-западной части Республики Азербайджан, но де-факто эта территория с лета 1993 года контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой и включена в состав Гадрутского района НКР.

С более подробной картиной пятого дня противостояния в Нагорном Карабахе можно ознакомиться здесь.