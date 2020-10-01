Азербайджан заявляет об обстрелах его территорий
Армянские СМИ рассказывают об ответных обстрелах со стороны Карабаха.
Министерство обороны Азербайджана заявило в четверг, 1 октября, что армяне обстреливает азербайджанские поселения из артиллерийских орудий.
"Артиллерийскому обстрелу Вооруженных сил Армении подверглись село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, город Горадиз Физулинского района, прифронтовые села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов Азербайджана", – сообщает МО Азербайджана.
Азербайджанский канал "BakuTV" опубликовал видео с последствиями обстрела города Тертер:
Видео: YouTube / Baku TV
Утром в четверг, 1-го октября Азербайджан заявил, что его территория подверглась обстрелу из Горусского района Армении: "Ракеты, выпущенные из Армении, попали на линию фронта в районе Джебраил-Физули".
Карта: Vestikavkaza.ru
В случае, если обстрел мирных жителей Джебраильского района не прекратится, Баку пригрозило Еревану "принять адекватные ответные меры".
В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян днем в четверг, 1 октября написал в Facebook, что ВС Азербайджана обстреливают из артиллерийских орудий город Гадрут в Нагорном Карабахе: "Азербайджанцы вновь бьют по мирному населению. По Гадруту нанесен удар из артиллерии".
Армянские СМИ в четверг сообщают об ответных обстрелах со стороны Карабаха:
Видео: YouTube / "Армения Победа"
Джебраильский район де-юре является административно-территориальной единицей в юго-западной части Республики Азербайджан, но де-факто эта территория с лета 1993 года контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой и включена в состав Гадрутского района НКР.
С более подробной картиной пятого дня противостояния в Нагорном Карабахе можно ознакомиться здесь.