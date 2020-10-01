В результате обстрела в Нагорном Карабахе ранены французские журналисты

Их направили в больницу в городе Мартуни.

Двое журналистов французского издания Le Monde попали под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе и получили ранения. Об этом сообщил руководитель центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнес Мовсисян, передает Telegram-канал Sputnik Армения.

"Два журналиста французкого издания Le Monde пострадали от бомбёжки азербайджанских вооруженных сил. Их везут в городскую больницу", – сообщил Мовсисян в Facebook.

Telegram-канал Баграмян 26 также сообщил о ранении оператора телеканала "Армения" в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Позже стало известно, что он находится в госпитале.

Как передает НикВести, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что около 200 иностранных журналистов, представляющих более 50 иностранных СМИ, аккредитовались для освещения событий в зоне карабахского конфликта.

"Большая их часть уже прибыла в Армению и Арцах", – заявила Анна Нагдалян.

Напомним, Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия.

В среду, 30 сентября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обеспокоена из-за ситуации в Нагорном Карабахе и поддерживает территориальную целостность Азербайджана.