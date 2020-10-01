Вахтанг Кикабидзе возглавил предвыборный список партии Михаила Саакашвили в Грузии

Советский и грузинский актер и певец, 82-летний Вахтанг (Буба) Кикабидзе стал первым номером в списке партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД), с которым партия примет участие в парламентских выборах в Грузии.

Об этом сообщила депутат парламента от ЕНД Тинатин Бокучава. "Это наш общий выбор, так как Кикабидзе является символом патриотизма и неподкупности", – сказала она.

Свой список партия подала всего за несколько минут до завершения приема списков Центральной избирательной комиссией. Самого Саакашвили в списке нет, поскольку в 2015 году он был лишен гражданства Грузии после вступления в гражданство Украины.

Кикабидзе активно поддержал президента Михаила Саакашвили во время "пятидневной войны" 2008 года и вернул Москве орден Дружбы в знак протеста признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Тогда же артист заявил, что никогда больше не споет в России "до тех пор, пока этой страной правят те два баскетболиста".

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Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября, официальная предвыборная кампания уже началась. В парламент избираются 150 депутатов по смешанной системе: часть по спискам партий (120 человек), а часть – благодаря победе в мажоритарных одномандатных округах (30 человек). После массовых протестов, которые недавно прошли в Грузии, проходной барьер для партий был снижен с пяти до одного процента, а для формирования большинства в парламенте партии будет необходимо набрать 40% голосов депутатов.

Заявки на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока.

27 августа Саакашвили объявил о намерении вернуться в Грузию и грузинскую политику. В ответ министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сказала: "Прямо на границе его ждет процедура задержания и тюрьма". Она напомнила, что Саакашвили находится в розыске и ему вынесен ряд приговоров.

Кикабидзе родился в июле 1938 года в Тбилиси. Известность ему принесла комедия советского режиссера Георгия Данелии "Мимино", снятая в 1977 году. Он является народным артистом Грузии, заслуженным артистом Украины.