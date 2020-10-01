Париж без праздника. Столицу Франции хотят объявить зоной гиперопасности из-за COVID-19

В последнюю неделю в Париже регистрировали от 800 до 1200 новых случаев в сутки. А по всей Франции - 14 тысяч новых случаев и 63 жертвы только за последние сутки.

В четверг, 1 октября, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в Париже, вероятно, придется ввести "максимальный уровень готовности" к COVID-19. Если ситуация в ближайшие дни не улучшится, уже с понедельника Париж станет зоной гиперопасности.

Об этом сообщает Еuronews.

Одной из мер, которые могут быть приняты в столице Франции, является закрытие баров и ресторанов. Эта мера уже была предпринята в Марселе и Эксе ─ городах, которые в настоящее время обозначены как города с положением "максимальной тревоги", что считается предпоследним уровнем перед введением чрезвычайного положения.

Такие меры не случайны. Париж достиг максимальных значений по трем показателям, а именно:

в городе ежедневно регистрируется 263 новых случая COVID-19 на 100 тысяч человек; 105 новых случаев ежедневно на 100 тысяч человек старше 65 лет; от 30 до 35% отделений интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19.

Окончательное решение будет принято после выходных. Но статистика не радует: в течение последних нескольких недель количество людей, госпитализированных с вирусом, растет.

Во время своего почти часового выступления министр здравоохранения Франции также подчеркнул, что вирус распространяется "слишком быстро" и страна находится в "фазе ухудшения" по ситуации с COVID-19.

Напомним, Украина по числу заболевших за сутки оказалась на 14 месте списка, поднявшись на один пункт в связи с тем, что на среду, 30 сентября, в стране заболели рекордных 4 027 человек.