В Молдове стартовали президентские гонки. Названы шестеро кандидатов

Голосование в Молдове состоится менее чем через месяц, и будет проходить за два дня до выборов президента США, назначенных на 3 ноября.

В пятницу, 2 октября в Республике Молдова начинается избирательная кампания грядущих президентских выборов, которые пройдут 1 ноября 2020 года.

Как сообщает DW, в четверг, 1 октября Центризбирком республики завершил прием документов от кандидатов, которым требовалось собрать не менее 15 тысяч подписей в свою поддержку. Начиная с пятницы претенденты на пост президента, которые успели пройти регистрацию, могут приступить к агитации.

За президентское кресло будут бороться:

действующий президент Игорь Додон;

бывшая премьер-министр Майя Санду;

мэр города Бельцы Ренато Усатый;

бывший министр МВД Андрей Нэстасе;

экс-глава "Либерал-демократической партии" Тудор Делиу;

депутат парламента Виолетта Иванова.

Как передает "БелТа", в процессе проверки еще находятся документы бывшего мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, а также лидера прорумынской "Партии национального единства", депутата Октавиана Цыку.

Ранее из гонки выбыл экс-спикер парламента, лидер партии "Про Молдова" Андриан Канду, которому комиссия отказала в регистрации из-за большого количества недействительных подписей. Канду назвал это решение политическим и подал на него в суде.

По информации издания Ziarul de Gardă, не смог собрать достаточное число подписей для своей регистрации кандидат в президенты, председатель "Партии трудящихся" Сергей Тома.

До этого от участия в президентских выборах добровольно отказались три потенциальных кандидата: генерал Ион Косташ, председатель молдавской "Партии Регионов" Александр Калинин и Константин Оборок, бывший в 90-ых первым вице-премьером Молдовы.

Напомним, Главный эпидемиолог Молдовы, директор Национального агентства по общественного здравоохранения Николае Фуртунэ заявил, что коронавирус "унес жизни тех, кто и так был обузой для окружающих".