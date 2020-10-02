Юлия Чичерина приехала на передовую в Нагорный Карабах

Певица запостила снимок в военной каске и в бронежилете с шевронами Вооруженных сил Армении.

Российская певица Юлия Чичерина прибыла в Ереван, чтобы поддержать Вооруженные силы Армении в военном конфликте с Азербайджаном.

В четверг ночью, 2 октября Чичерина опубликовала у себя в Telegram-канале фотографию, сделанную в столице Армении, с подписью: "Доброй ночи, Ереван!"

Скриншот: Telegram / Julia_chicherina

Утром в пятницу исполнительница запостила еще один снимок, где она уже в бронежилете и в военной каске. На бронежилете у Чичериной красуются нашивки Вооруженных сил Армении с флагом республики.

Фото: Telegram / Julia_chicherina

"Певица Юля Чичерина мчит на карабахскую передовую! Ждем!", – сообщил российский военный канал WarGonzo.

Предыдущие публикации российской певицы на ее канале – это репосты с проармянских военных Telegram-каналов.

Нопомним, певица известна своей поддержкой боевиков на временно оккупированном Донбассе, и даже получила орден за дружбу с так называемой "ДНР".

Фото: Facebook / Julia.Chicherina

В 2015 году Юлия Чичерина попала в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, а также в "черный список" украинской Пограничной службы.

Напомним, на днях, Россия направила в Армению военно-транспортные самолеты Ан-124-100 "Руслан" и Ил-76МД с неизвестным грузом. По сообщениям СМИ, на борту могла быть военная техника.