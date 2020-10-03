"Бывшая УССР". Белорусский телеканал в эфире обозначил Украину по-советски

"Бывшими" в этом выпуске новостей стали также Польша и Литва.

Крупный белорусский телеканал "СТВ" в своем новостном сюжете подписал Украину как "бывшую Украинскую Советскую Социалистическую Республику".

"Бывшая УССР" – такая плашка появилась на канале "СТВ: Столичное телевидение" 3 октября, в субботнем выпуске новостей, передает "Вечерний Бобруйск".

Скриншот: С tv.by

Кроме Украины во время показа сюжетов о других странах телеканал СТВ добавил заставки с бывшими названиями соседних государств. Литву в эфире подписали, как "Бывшая Советская Литовская Республика", Польшу – "Бывшая Польская Народная Республика".

Видео: YouTube / CTVBY

После выхода сюжета украинский ресурс УНИАН назвал сотрудников СТВ, использовавших термин "бывшая УССР", "пропагандистами". Украинское информагентство добавило: "Подпись с преднамеренной ошибкой разместили на красном фоне посреди кадра на телеканале СТВ".

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев не считает инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко достаточным основанием для того, чтобы считать его легитимным президентом.