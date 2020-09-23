МИД Украины: церемония инаугурации не сделает Лукашенко легитимным президентом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стала на сторону белорусского народа.

Киев не считает инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко основанием для того, чтобы считать его легитимным президентом.

Об этом на своем Twitter-аккаунте заявил в среду вечером, 23 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", – написал Кулеба.

Скриншот: Twitter / Dmytrokuleba

Напомним, в среду, 23 сентября Дмитрий Кулеба заявил, что МИД Украины занимается выработкой официальной позиции Киева относительно инаугурации Лукашенко и его настоящего политического статуса.

Ранее в Офисе Зеленского заверяли, что резкая реакция официального Киева по вопросу событий в Беларуси может обернуться для Украины очередной эскалацией на фронте и срывом Минских договоренностей.