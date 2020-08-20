"Могут быть последствия": в Офисе президента объяснили позицию по Беларуси

На Банковой связали ожидаемую в Европе реакцию Украины по выборам в Беларуси с возможной эскалацией конфликта на Донбассе.

В Офисе Зеленского уверены, что резкая реакция официального Киева по вопросу событий в Беларуси может обернуться для Украины очередной эскалацией на фронте и срывом мирных договоренностей.

Об этом изданию "РБК-Украина" сообщил источник в Офисе президента.

"У нас с одной стороны – Донбасс, с другой – Крым, с третьей – Молдова с Приднестровьем, а на севере – больше тысячи километров границы с Беларусью. И во всех случаях мы имеем дело с одним геополитическим игроком – Россия же позиционирует себя как фактического "менеджера" ситуации в Беларуси. Потому мы можем позволить себе меньше, чем может ЕС", – отметил источник.

По данным источника, Украина находится в гораздо более уязвимой позиции, чем Евросоюз, чем, к примеру, Германия.

Одновременно с этим, как сообщает издание со ссылкой на собственный источник, Украина может принять встречные меры в связи с отказом Беларуси экстрадировать в Украину боевиков ЧВК "Вагнера".

В частности, источник "в дипломатических кругах" сообщил, что один из вариантов реагирования Украины – приостановка сотрудничества с Беларусью по вопросам экстрадиции. По его словам, приостановка экстрадиции была бы зеркальным ответом на демарш официального Минска в истории с выдачей "вагнеровцев".

Кроме того, обсуждаются варианты отмены запланированного на октябрь "Форума регионов Украины и Беларуси" в Гродно и "заморозка" работы различных двусторонних групп. При этом, идея с отзывом посла несет и негативные моменты. Ему лучше оставаться в Минске и собирать информацию, отметил источник.

Напомним, в течение последних 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный. Сегодня, 20 августа, Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил.

Двумя днями ранее пятый президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского определиться и твердо озвучить свою позицию относительно событий в Беларуси.