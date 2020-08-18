Порошенко призвал Зеленского твердо озвучить позицию по Беларуси

Пятый президент сообщил действующему, что это ситуация "или-или". Порошенко предоставил Зеленскому выбрать один из двух возможных, по его версии, лагерей.

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти определиться и твердо озвучить свою позиции относительно событий в Республике Беларусь.

Заявление пятый президент опубликовал на своем партийном сайте.

"Украинская власть должна четко определиться, или она на стороне цивилизованного мира и народа Беларуси, или на стороне авторитарного режима", – сообщается в заявлении.

Порошенко задал действующей власти следующие вопросы:"Во-первых, признает ли Украина президентские выборы в Беларуси как такие, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ни демократическими? Во-вторых, признает ли Украина Лукашенко демократически избранным главой государства и будет ли дальше развивать с ним отношения? В-третьих, поддерживает ли официальный Киев позицию цивилизованного сообщества и белорусского народа о проведении новых президентских и парламентских выборов в Беларуси?"

Всего в списке Петра Алексеевича восемь пунктов, на которые он требует выбрать один из двух вариантов ответов. Среди которых и то, поддерживает ли Украина санкции ЕС против белорусских чиновников, а также вопрос о том "не пора ли пересмотреть отношения с северным соседом".

Читайте также: Поддержавший протесты посол Беларуси в Словакии подал в отставку

Напомним, 16 августа, Александр Лукашенко на провластном митинге в Минске заявил, что Украина якобы "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. На что в ОП оветили, что Украина уважает географические и политические границы всех стран и не вмешивается в чужие выборы, так как это является признаком цивилизованности любой нации.

Кроме того, в обращении к участникам митинга в его поддержку на Площади Независимости Александр Лукашенко заявил, что если беларусы "потеряют первого президента" – это будет начало конца, и они будут "стоять на коленях, как в Украине". В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что ищут способы отреагировать на это заявление.