В ФСБ заявили, что пресекли "попытку спецслужб Украины похитить лидера ополчения Донбасса"

В ФСБ заявили, что задержаны семь человек за попытку похищения одного из "лидеров народного ополчения Донбасса, организованного спецслужбами Украины".

Об этом сообщает ТАСС.

"ФСБ РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ. Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России – Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко", – сказано в сообщении ФСБ.

Российские силовики говорят, что организаторы похищения якобы действовали под руководством главы департамента контрразведки СБУ.

"Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада. Так, в составе указанного управления функционирует 4-й отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России", – говорят в ФСБ.

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ, который установил контакты с военнослужащими ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил и пытался получить секретную информацию об украинских военных разработках в области ракетостроения.