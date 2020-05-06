Злоумышленник предлагал украинским военнослужащим материальное вознаграждение за передачу сведений

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, который установил контакты с военнослужащими ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил и пытался получить секретную информацию об украинских военных разработках в области ракетостроения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник предлагал украинским военнослужащим материальное вознаграждение за передачу сведений. Украинские военные сообщили о планах российского агента сотрудникам СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что житель Луганщины по заданию российской спецслужбы установил контакты с военнослужащими ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к соответствующей документации. За передачу сведений, интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем они уведомили украинскую спецслужбу", – говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан в момент, когда пытался передать секретную информацию представителям ФСБ по мессенджеру. Как утверждают эксперты, данная информация содержит сведения, составляющие государственную тайну Украины.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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