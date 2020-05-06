СБУ задержала агента ФСБ, собиравшего сведения об украинских ракетных разработках

2020-05-06 17:00:00

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Злоумышленник предлагал украинским военнослужащим материальное вознаграждение за передачу сведений

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, который установил контакты с военнослужащими ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил и пытался получить секретную информацию об украинских военных разработках в области ракетостроения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник предлагал украинским военнослужащим материальное вознаграждение за передачу сведений. Украинские военные сообщили о планах российского агента сотрудникам СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что житель Луганщины по заданию российской спецслужбы установил контакты с военнослужащими ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к соответствующей документации. За передачу сведений, интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем они уведомили украинскую спецслужбу",  – говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан в момент, когда пытался передать секретную информацию представителям ФСБ по мессенджеру. Как утверждают эксперты, данная информация содержит сведения, составляющие государственную тайну Украины.

Агент пытался передать секретную информацию представителям ФСБ по мессенджеру

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

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