Российские ботофермы призывают украинцев нарушать карантин на майские праздники, – СБУ
2020-05-04 13:53:00
Разоблачен 301 агитатор, который распространял фейки о коронавирусе
СБУ в период майских праздников зафиксировала увеличение активности российских интернет-агитаторов с призывами к нарушению карантина в стране.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Российские агитаторы усилили свои действия для распространения ложной информации для создания хаоса и паники в Украине.
"Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста. В период майских праздников их активность была частично перенаправлена по теме коронавируса на другие общественно-политические вопросы. Российские спецслужбы используют различные поводы для влияния на информационное пространство Украины, распространение панических и сепаратистских настроений", – сказано в сообщении.
С начала карантина СБУ заблокировала более 2,1 тысячи сообществ в интернете с общей аудиторией более 900 тысяч пользователей. Разоблачен 301 агитатор, который распространял фейки о коронавирусе. 14 работали по заданию России.
Агитаторы действовали на территории Киева, Одессы, Днепра, Львова, Херсона, Полтавы, Кропивницком и Конотопе.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во Львове сотрудники СБУ разоблачили местную жительницу, которая размещала в Интернете фейки о распространении коронавируса в Украине.
- В конце января стало известно, что из Facebook и Instagram будут удалять фейковые новости о коронавирусе.