Сторонница боевиков из Львова распространяла фейки о коронавирусе, – СБУ

Львовянка была участницей более 1000 сообществ в запрещенных соцсетях

Во Львове сотрудники СБУ разоблачили местную жительницу, которая размещала в Интернете фейки о распространении коронавируса в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что львовянка, которая является участницей более 1000 сообществ в запрещенных соцсетях, со своего аккаунта сознательно распространяла лживую информацию о коронавирусе. Женщина пыталась сеять панику и напряженность в регионе.

Отмечается, что во время обыска у нее нашли компьютер, с которого распространялись фейки. В нем также содержались сообщения с призывами к свержению конституционного строя в стране и пропаганда идеи создания так называемой "Новороссии".

В СБУ также проверят, коордиировали ли львовянку российские спецслужбы и террористические организаций "ЛДНР".

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце февраля в Сети появился фейк о пяти зараженных коронавиросом в Украине.