Сторонница боевиков из Львова распространяла фейки о коронавирусе, – СБУ
2020-03-27 18:07:00
Львовянка была участницей более 1000 сообществ в запрещенных соцсетях
Во Львове сотрудники СБУ разоблачили местную жительницу, которая размещала в Интернете фейки о распространении коронавируса в Украине.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что львовянка, которая является участницей более 1000 сообществ в запрещенных соцсетях, со своего аккаунта сознательно распространяла лживую информацию о коронавирусе. Женщина пыталась сеять панику и напряженность в регионе.
Отмечается, что во время обыска у нее нашли компьютер, с которого распространялись фейки. В нем также содержались сообщения с призывами к свержению конституционного строя в стране и пропаганда идеи создания так называемой "Новороссии".
В СБУ также проверят, коордиировали ли львовянку российские спецслужбы и террористические организаций "ЛДНР".
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце февраля в Сети появился фейк о пяти зараженных коронавиросом в Украине.
- В конце января стало известно, что из Facebook и Instagram будут удалять фейковые новости о коронавирусе.