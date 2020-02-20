Фейк о "коронавирусе в Украине" разослали с иностранного почтового сервиса, – СБУ

Письмо было разослано с подменой адреса отправителя

Сотрудники Службы безопасности Украины принимают неотложные меры по установлению обстоятельств рассылки якобы от имени Министерства здравоохранения писем с фейковой информацией относительно якобы выявления в Украине коронавируса.

Об этом спецслужба сообщает в Facebook.

"Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя", – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты СБУ исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее Центр общественного здоровья сообщал, что информация о пяти подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Украине является фейком.

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки – улетел в Харьков. От туда эвакуированных привезли в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".

Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Медцентр в Новых Санжарах полностью подготовлен к размещению эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев на карантин. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, слышны выстрелы. Часть протестующих пыталась не пустить автобусы в город и бросали в них камни. Другая часть их пыталсь остановить. Полиция в ответ применила силу, есть задержанные и раненые.