В Кремле заявили о подготовке встречи советников "нормандской четверки"

В Кремле заявили, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" уже готовится. Однако конкретной даты пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".

Спикер Кремля отметил, что повестка встречи предсказуема и будет посвящена ходу реализации ранее достигнутых договоренностей.

"Знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись", – сказал Песков.

Источники Telegram-канала "Легитимный" также подтверждают, что подготовка ко встрече советников уже началась, но она состоится только тогда, "когда будет принято окончательное коммюнике предыдущей Берлинской встречи, которая прошла 3 июля".

Также отмечается, что Андрей Ермак и Дмитрий Козак не контактируют между собой, а россияне требуют от Франции и Германии "надавить" на Ермака.

Ранее представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш заявил, что встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата может состояться в пятницу, 28 августа.

Напомним, переговоры Козака и Ермака в Берлине состоялись 3 июля. Тогда обе стороны позитивно оценили встречу. Украина, Франция и Германия сошлись в необходимости "полного и всеобъемлющего" режима прекращения огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече лидеров "Нормандского формата" в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе, что позволит двигаться дальше для окончания войны.