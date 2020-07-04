"Россия взяла паузу". В ОП рассказали, как прошла встреча советников глав нормандской четверки

Переговоры будут продолжаться в телефонном формате. Когда состоится следующая встреча — неизвестно

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, в рамках встречи планировалось обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей парижского саммита "нормандской четверки" в Париже и перспективы проведения новой встречи лидеров стран.

Украина, Франция и Германия сошлись в необходимости "полного и всеобъемлющего" режима прекращения огня.

"Договоренности Парижского саммита лидеров государств – участников Нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий", – сказано в сообщении.

В ОП заявили, что российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

Глава российской делегации Дмитрий Козак после встречи рассказал, что разговор выдался обстоятельным, но без прорыва. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, "удалось приблизиться по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий в Донбассе".

О новом саммите "нормандской четверки", по словам Козака, "говорить пока очень-очень рано". Он сказал, что Украины требуется принять "десятки разных законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто".

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