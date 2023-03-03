"Блокировала вступление в НАТО": В бундестаге Меркель назвали ответственной за войну в Украине

В парламенте ФРГ считают, что в 2008 году в НАТО было много сторонников скорейшего принятия Украины, и если бы Меркель и экс-президент Франции Николя Саркози не заблокировали расширение Альянса — полномасштабной войны с РФ не было бы.

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Украина не стала членом НАТО из-за позиции Ангелы Меркель и французкой стороны. Проект провалился, потому что экс-канцлер и тогдашний глава Франции Николя Саркози выступили против расширения Альянса в знак уважения к России. Об этом сегодня, 3 марта заявила председатель комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн

Она напомнила, что в 2008 году в НАТО было много сторонников скорейшего принятия Украины. Штрак-Циммерманн также считает, что после полномасштабного нападения России Германия должна была стать на сторону Украины и поддержать ее оружием.

"Нужно встать на сторону Украины после нападения России и поддержать ее оружием. Но "историю" Ангелы Меркель придется переписать, особенно историю последних нескольких лет и полную ошибку", – сказала она.

В то же время, чиновница не верит, что война в Украине может длиться так долго, как Первая или Вторая мировые войны.

"Война точно не продлится четыре-пять лет. Путин не рассчитывал на широкую и устойчивую поддержку Украины. Путин думает, что мы полные слабаки", – сказала Штрак-Циммерманн.

Напомним, бывший канцлер Германии Ангела Меркель 7 декабря в интервью изданию Die Zeit рассказала о том, что Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине, что помогло Киеву стать сильнее. По ее словам, нынешняя ситуация в Украине должна разрешиться дипломатическим путем за столом переговоров. В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что стол может и не понадобиться, потому что капитуляцию Владимира Путина можно принять стоя.

16 февраля бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что при работе над Минскими соглашениями Москва изначально исходила из того, что документ не будет выполнен.

18 января спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил устроить трибунал над Меркель и экс-президентом Франции Франсуа Олландом. По его словам, политики вместе с украинскими властями якобы замышляли начать мировую войну.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписание Минских соглашений было уступкой России. По его словам, в документ не был включен вопрос Крыма, поэтому он сообщил Путину и посредникам, что договор не может быть выполнен.