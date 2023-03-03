"Блокувала вступ у НАТО": у Бундестазі Меркель назвали відповідальною за війну в Україні

У парламенті ФРН вважають, що у 2008 році в НАТО було багато прихильників якнайшвидшого прийняття України, і якби Меркель та експрезидент Франції Ніколя Саркозі не заблокували розширення Альянсу, повномасштабної війни з РФ не було б.

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Україна не стала членом НАТО через позицію Ангели Меркель і французької сторони. Проєкт провалився, бо ексканцлерка й тодішній голова Франції Ніколя Саркозі виступили проти розширення Альянсу на знак пошани до Росії. Про це сьогодні, 3 березня, заявила голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

Вона нагадала, що у 2008 році в НАТО було багато прихильників якнайшвидшого прийняття України. Штрак-Циммерманн також вважає, що після повномасштабного нападу Росії Німеччина мала стати на бік України та підтримати її зброєю.

"Потрібно стати на бік України після нападу Росії та підтримати її зброєю. Але "історію" Ангели Меркель доведеться переписати, особливо історію останніх кількох років і повну помилку", — сказала вона.

Водночас чиновниця не вірить, що війна в Україні може тривати так довго, як Перша чи Друга світові війни.

"Війна точно не триватиме чотири-п'ять років. Путін не розраховував на широку та стійку підтримку України. Путін думає, що ми повні слабаки", — сказала Штрак-Циммерман.

Нагадаємо, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель 7 грудня в інтерв'ю виданню Die Zeit розповіла про те, що Мінські угоди 2014 року були спробою дати час Україні, що допомогло Києву стати сильнішим. За її словами, нинішня ситуація в Україні має вирішитися дипломатичним шляхом за столом переговорів. У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що стіл може і не знадобитися, бо капітуляцію Володимира Путіна можна ухвалити стоячи.

16 лютого колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що під час роботи над Мінськими угодами Москва спочатку виходила з того, що документ не буде виконано.

18 січня спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував влаштувати трибунал над Меркель і експрезидентом Франції Франсуа Олландом. За його словами, політики разом із українською владою нібито задумували розпочати світову війну.

9 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписання Мінських угод було поступкою Росії. За його словами, до документу не було включено питання Криму, тому він повідомив Путіну та посередникам, що договір не може бути виконаний.