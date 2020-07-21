Дмитрий Песков заявил, что для проведения саммита пока не созданы необходимые условия.

Украинская сторона ожидает в ближайшее время конкретной даты проведения саммита в "Нормандском формате" в Берлине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве после встречи с президентом Швейцарии.

По его словам, в настоящее время есть подтверждение от немецкой и французской сторон о готовности встретиться.

"И есть согласование, что Российская Федерация тоже не против встречаться. Потому что все понимают, как это важно для нас всех – встречаться в "Нормандском формате". Поэтому мы в ближайшее время ожидаем дату встречи в "Нормандском формате", – сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил "Интерфаксу", что для проведения саммита "нормандской четверки" пока не созданы необходимые условия.

"Пока для этого нет необходимой почвы", – сказал Песков, комментируя заявление Зеленского о том, что дата очередного саммита может быть вскоре определена.

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандского формата может состояться в августе.

Отметим, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал об итогах переговоров советников лидеров стран нормандской четверки в Берлине. По его словам, переговоры были очень непростыми и длились 11 часов. Обсуждение велось вокруг исполнения договоренностей, достигнутых на встрече лидеров нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года. На переговорах в Берлине все стороны подтвердили необходимость нового саммита глав Украины, России, Франции и Германии. Ермак уверен, что в ближайшее время такая встреча состоится в Берлине.