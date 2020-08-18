СМИ назвали дату встречи советников "нормандской четверки"

Последняя на сегодняшний день встреча состоялась в начале июля.

Встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата может состояться в пятницу, 28 августа.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на представителя отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации ТКГ Сергея Гармаша.

"Нормандская встреча на уровне глав внешнеполитических советников планируется на 28 августа", – сказал Гармаш

По его словам, участие в этом заседании в рамках группы политических советников с украинской стороны примет глава Офиса президента Андрей Ермак. А со стороны РФ – заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

"Встреча политических советников – это Ермак, Козак. Это еще интереснее, мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии", – добавил он.

Напомним, переговоры Козака и Ермака в Берлине состоялись 3 июля. Тогда обе стороны позитивно оценили встречу. Украина, Франция и Германия сошлись в необходимости "полного и всеобъемлющего" режима прекращения огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече лидеров "Нормандского формата" в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе, что позволит двигаться дальше для окончания войны.