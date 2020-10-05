Фанат скорости. Британский гонщик-миллионер погиб при попытке установить новый рекорд

Трагедия произошла на заброшенном аэродроме Эльвингтон вблизи британского города Йорк. Автомобиль Porsche 911 Turbo S экстремала вышел из-под контроля в конце маршрута. Медики предприняли попытку спасти Айзенберга, но она не увенчалась успехом. Гонка проходила под эгидой ассоциации UKTA, ведется расследование случившегося. Об этом сообщил Motorsport.uk.

На этом же аэродроме ранее попал в аварию ведущий Top Gear Ричард Хаммонд, а сам Айзенберг получил серьезные травмы несколько лет назад.

За 10 десять лет Айзенберг установил больше 70 рекордов скорости в Великобритании и мире для автомобилей, мотоциклов, квадроциклов.

Он возглавлял компанию по автогонкам Madmax Race Team, вел несколько спортивных телешоу. В 1995 году основал компанию по спортивному питанию Maximuscle, которую продал фармацевтическому гиганту GlaxoSmithKline в 2011 году за 162 млн фунтов.

Айзенберг с женой и двумя детьми жил на острове Гернси, расположенном между Великобританией и Францией.

Напомним, новый чемпионат автогонок "Формула-1" из-за пандемии коронавируса открыть в июле, первый этап должен состояться 3–5 июля в Австрии. Об этом сообщил председатель правления Formula стартовал только в июле. Первые гонки проходят при пустых трибунах.