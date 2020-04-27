Гонки "Формулы-1" начнутся в июле, но без зрителей на трибунах

Чемпионат будет сокращенным и завершится сезон гонкой в Абу-Даби

Новый чемпионат автогонок "Формула-1" планируется открыть в июле, первый этап должен состояться 3–5 июля в Австрии. Об этом сообщил председатель правления Formula One Group Чейз Кэри. Он уточнил, что первые гонки будут проходить при пустых трибунах.

"Мы планируем провести гонки в Европе в июле, августе и начале сентября. В сентябре, октябре и ноябре мы увидим гонки в Евразии, Азии и Америке, завершая сезон в декабре с Бахрейном перед традиционным финалом в Абу-Даби", сказано в официальном заявлении на сайте "Формулы-1".

Старт нового сезона "Формулы-1" был отложен из-за пандемии коронавируса. Компания Liberty Media, владеющая "Формулой", выделит участникам главной гоночной серии $1,4 млрд, чтобы хотя бы частично компенсировать колоссальные потери команд.

Напомним, недано организаторы Гран-при Канады "Формулы-1" объявили о переносе из-за пандемии коронавируса гонки, которая должна была состояться в Монреале 12–14 июня. Франсуа Дюмонтье, президент и главный исполнительный директор Гран-при Канады, сказал: "В настоящий момент крайне важно собрать всю нашу энергию, чтобы преодолеть COVID-19. Мы встретим вас с распростертыми объятиями на треке Circuit Gilles-Villeneuve, как только это будет безопасно". Все билеты на Гран-при Канады 2020 года остаются действительными. Как только будет подтверждена новая дата гонки, зрители будут проинформированы о доступных вариантах.

Это был уже девятый перенесенный этап чемпионата "Формулы-1" в 2020 году. Ранее были отменены или перенесены Гран-при Австралии, Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании, Монако и Азербайджана.

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