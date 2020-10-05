Впервые в ЕС вице-премьером правительства Бельгии утвердили трансгендера

Петра Де Суттер никогда не скрывала свою гендерную ориентацию и была активной участницей ЛГБТ-движения.

В правительстве Бельгии, впервые в истории страны и Евросоюза, должность вице-премьер-министра заняла женщина-трансгендер Петра Де Суттер.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Отмечается, что Де Суттер – экс-депутат Европарламента. Она была назначена в правительство от Фламандской партии зеленых.

"В составе правительства Бельгии, которое было назначено на этой неделе, должность вице-премьер-министра получила открытый трансгендер Петра Де Суттер, и это событие осталось почти незамеченным в бельгийских СМИ... Она также получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации", – говорится в сообщении.

Де Суттер по образованию гинеколог, она возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. В течение политической карьеры она никогда не скрывала свою гендерную ориентацию и была активной участницей ЛГБТ-движения.

Вице-премьер Бельгии заявила, что гордится тем, что на ее родине и в большинстве стран ЕС "гендерная принадлежность не является проблемой". Де Суттер также надеется, что ее пример станет поводом для дискуссии в странах, где ситуация иная.

Отметим, в прошлом году в Италии был впервые избран на пост мэра одного из городов кандидат-трансгендер.

Впервые в истории США, в отборочных турнирах в олимпийскую сборную страны принял участие открытый мужчина-трансгендер 39-летний Крис Мосье.