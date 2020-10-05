Турция должна участвовать в урегулировании в Карабахе, – Алиев

По словам президента Азербайджана, Турция – важный игрок в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция должна участвовать в переговорах по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в интервью турецкому телеканалу TRT Haber.

"Турция должна обязательно присутствовать в дальнейшем процессе по мирному урегулированию конфликта. Турция – важный игрок в регионе, сосед Азербайджана, сосед Армении. В дальнейшем мирном процессе, а он настанет, роль Турции, на мой взгляд, будет очень важной", – сказал президент Азербайджана.

По его словам, Азербайджану нужны международные гарантии прекращения огня.

"Азербайджанская армия наступает. Многие места были освобождены от оккупации. Если нам отдадут оккупированные территории, мир будет достигнут. Нам должны быть предоставлены международные гарантии прекращения огня. Нам следует сообщить дату того, когда Армения уйдет. Мы ждали 30 лет, данные обещания не выполняются", – говорит он.

Алиев говорит, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен извиниться перед азербайджанским народом.