Ильхам Алиев: У моей страны нет проблем с армянским народом

Президент Азербайджана надеется на примирение азербайджанцев и армян после урегулирования карабахского конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому изданию TRT Haber заявил, что у его страны нет проблем с армянским народом, и выразил надежду на то, что в будущем азербайджанцы и армяне помирятся.

"У нас не было никаких проблем (с армянами). Мы хотим снова жить вместе, снова жить с Арменией как хорошие соседи. Армяне, живущие в Нагорном Карабахе, являются нашими гражданами. Надеюсь, что после того, как этой оккупации будет положен конец, наши народы помирятся", – сказал Алиев.

Он заявил, что в Азербайджане живут тысячи армян и находятся там в безопасности.

"Их никто не трогает. Они наши граждане. У нас нет никаких проблем с армянским народом", – добавил Алиев.

Наромним, посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова заявила, что Азербайджан очень доволен позицией украинских властей относительно событий в Нагорном Карабахе.