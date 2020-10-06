На юниорском теннисном турнире Roland Garros произошел неприятный случай из-за Анны Филоненко, матери украинской спортсменки Дарьи Лопатецкой.

Об этом сообщает opencourt.ca.

Отмечается, что после матча Лопатецкой мама теннисистки забыла на трибуне спортивную сумку.

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"Было похоже, что сумка бесхозная. А это не та вещь, которые люди оставляют без присмотра", – отметили в издании.

После того, как спустя 15 минут за сумкой никто не пришел, организаторы вызвали к корту саперов с собаками, которые не нашли в сумке ничего опасного.

Отметим, что Лопатецкая покинула юниорский Roland Garros после второго круга.

А сегодня, 6 октября, Элина Свитолина вылетела в четвертьфинале Roland Garros, в двух сетах уступив аргентинке Наде Подроске. Украинка потерпела поражение, проиграв 131-й ракетке мира со счетом 2:6, 4:6.