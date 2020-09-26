Свитолина победила на турнире WTA в Страсбурге

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA в Страсбурге. Спортсменка одержала вторую победу в этом году. Об этом сообщает Sportarena.

Свитолина обыграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину (6-4, 1-6, 6-2). Она оформила первый брейк в середине первой партии при счете 2:2, во второй выиграв только один гейм на своей подаче.

В завершении последнего сета Свитолине удалась серия из четырех подряд выигранных геймов. Два из них Элина взяла на подаче соперницы.

Отмечается, что турнир в Страсбурге два года подряд выигрывают украинские теннисистки, так в 2019 году одержала победу Даяна Ястремская.

В предстоящее воскресенье, 27 сентября, Свитолину ждет старт в основной сетке Ролан Гаррос, где в первом раунде пятая ракетка мира встретится с россиянкой Варварой Грачевой.

Напомним, в марте этого года Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в Монтеррее. Тогда украинка обыграла в финале чешскую теннисистку Марию Боузкову – 7:5, 4:6, 6:4.