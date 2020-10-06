Спародировавший Трампа Болдуин во время шоу несколько раз намекнул на "свою" болезнь, что вызвало негативную реакцию у части граждан за высмеивание заболевшего президента.

Известные американские актеры Джим Керри и Алек Болдуин предстали в образах Джо Байдена и Дональда Трампа, устроив пародию на прошедшие дебаты кандидатов в президенты США.

Шоу вышло на канале Saturday Night Live.

Болдуин сыграл Трампа, Керри – Байдена, а в образе его соратницы Камалы Харрис выступила актриса Майя Рудольф.

В начале выпуска Байден выходит на сцену и измеряет рулеткой расстояние между своей трибуной и трибуной Трампа, после чего отодвигает свою подальше.

Затем Трамп заявил ведущему Крису Уоллесу, что вместо двух минут будет говорить 10. А после того, как ведущий передает слово Байдену, тот не может ничего сказать из-за того, что его оппонент постоянно перебивает.

Трамп обвинял всех за плохое к нему отношение, в то время, как Байден иногда забывал, о чем говорит.

При этом спародировавший Трампа актер Алек Болдуин несколько раз намекнул на "свою" болезнь, что вызвало у части граждан негативную реакцию за высмеивание заболевшего президента.

Болдуин на это ответил в соцсетях: "Если бы был хотя бы малый намек на то, что Трамп по-настоящему, серьезно болен, то даю вам слово, мы даже бы и не приблизились к этой теме. Сценаристы сделали бы что-нибудь другое. Я видел, как это случалось раньше".

Джим Керри и Алек Болдуин известны своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

Напомним, кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байден сказал, что сожалеет, что в ходе дебатов назвал Трампа клоуном. Соперники перешли на личности через 10 минут после начала дискуссии. Байден рекомендовал Трампу "заткнуться", называя его клоуном и лжецом. Трамп поставил под сомнение умственные способности Байдена и выразил мнение, что тот почти за полвека в политике не сделал ничего полезного для граждан США.