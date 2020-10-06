Латвия вводит обязательную электронную анкету для всех въезжающих в страну

Анкета должна заполняться не ранее чем за 48 часов до предположительного пересечения границы.

Кабинет министров Латвии утвердил новые правила для въезжающих в страну. С 12 октября все желающие приехать туда должны в обязательном порядке заполнить электронную анкету. В противном случае въезд будет запрещен.

Об этом пишет Delfi.

Электронная анкета будет запущена на специальной платформе covidpass.lv и доступна на любом гаджете.

После заполнения электронного бланка въезжающий получит специальный QR-код, который будет необходимо предъявить пограничникам.

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"После заполнения э-бланка въезжающему будет предоставлен специальный QR-код, который надо будет показать пограничникам. В противном случае въехать в Латвию будет нельзя. Для тех, кто въедет в Латвию до 23.59 часов 11 октября, действует прежний режим, то есть надо заполнить анкету в бумажном виде", – говорится в сообщении.

Анкета должна заполняться не ранее чем за 48 часов до предположительного пересечения границы.

Указанная в ней информация будет автоматически передаваться Государственной полиции, Государственной пограничной службе, а также Центру профилактики и контроля заболеваний Латвии.

Напомним, Румыния изменила правила въезда на свою территорию для украинцев, внеся Украину в перечень стран с высоким уровнем заражения коронавирусом. Теперь гражданам Украины по прибытии в Румынию придется проходить 14-дневный карантин.