Заключенные украинцы в Таиланде получили помилование короля

Все без исключения заключенные граждане Украины помилованы королем Маха Вачиралонгкорном.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) по случаю своего дня рождения помиловал всех заключенных граждан Украины, семерых из них уже освободили из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Таиланде.

Согласно сообщению, все без исключения заключенные в этой стране граждане Украины (16 человек) получили королевское помилование.

Читайте также: В Таиланде суд приговорил мошенников к 1446 годам тюремного заключения

Согласно королевскому помилованию Рамы X, двум украинцам уменьшили сроки наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), семи украинцам — на 1/2. Остальные граждане Украины были полностью освобождены из-под стражи.

В прошлом году по случаю коронации нового короля Таиланда украинским заключенным пообещали уменьшить срок наказания.

Тогда в Таиланде были заключены под стражу 24 украинца за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и подделкой банковских карточек.